Politiet står fortsatt uten svar på sentrale spørsmål fire uker etter at 30-åringen ble funnet skutt og drept ved en hytte i Nes. VG skriver at politiet nå blant annet går gjennom timevis med videomateriale for å se etter personer og biler som kan være av interesse.

Det er satt store ressurser på saken fortsatt, sier politiadvokat Tine Henriksen.

– Avhør av vitner krever mye ressurser fortløpende. Når vi snakker med de vitnene som vi tror er relevante, dukker det opp nye navn fortløpende, sier hun.

– Vi har brukt mange uker på å sikre video der vi tenker at det kan være relevant å få sikret det. Så er vi nå mer i den prosessen at vi må gjennomgå videomaterialet, sier Henriksen.