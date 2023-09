Flomkatastrofen i Libya: – Det ligger lik overalt

Det kommer grufulle opplysninger fra den libyske byen Derna, som ble rammet av en stor flombølge da demninger brast under et ekstremvær i helga. Så mange som 20.000 kan være døde, ifølge byens ordfører.

– Det ligger lik overalt, inne i hus, i gatene og i sjøen. Uansett hvor du drar, finner du døde menn, kvinner og barn. Hele familier har gått tapt, sier hjelpearbeideren Emad al-Falah på telefon fra Derna.

Mann fløyet til sykehus etter ulykke i Sandnes

En mann ble fløyet til Stavanger universitetssjukehus etter en trafikkulykke i Sandnes. Mannen fikk livreddende førstehjelp på stedet.

En annen person som var i bilen, meldte fra om ulykken. Ifølge politiet har bilen trolig kjørt rett fram i en sving og inn i autovernet på en bro.

Putin takket ja til invitasjon fra Nord-Korea

Russlands president Vladimir Putin har ifølge Nord-Korea takket ja til en invitasjon om å besøke landet. Nord-Koreas leder Kim Jong-un har vært på besøk i Russland denne uka.

Mann pågrepet etter å ha skutt i været på Lillehammer

Vitner meldte fra til politiet om at de hadde hørt et skudd i sentrum av Lillehammer like før midnatt. Politiet pågrep en mann og fikk kontroll påe t håndvåpen.

Ingen er skadd og politiet sier de ikke vet hvorfor det ble avfyrt skudd. Skuddet skal ha blitt avfyrt opp i lufta.

Vedum: Valgkampen hadde vært lettere uten Melkøya-saken

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum innrømmer at den omstridte avgjørelsen om elektrifisering av Melkøya påvirket valget.

– Det ser jo alle, at det ville ha vært en lettere valgkamp. Det har vært en hard runde. Det har vært en belastning, og spesielt noen lokale steder så har det hatt en kostnad, sier finansministeren til TV 2.