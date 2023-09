Mann pågrepet etter å ha skutt i været på Lillehammer

Gudbrandsdølen Dagningen skriver at politiet aksjonerte mot en privatbolig rett før midnatt etter å ha fått melding om at et skudd hadde gått av.

En mann ble pågrepet på stedet, og politiet har kontroll på et håndvåpen, opplyser operasjonsleder Ove Stian Ovrum i Innlandet-politiet til NTB.

Etter det vitner har forklart, gikk skuddet av utendørs utenfor boligen. Ifølge vitnene er det snakk om ett skudd, opplyser politiet.

– Selve bakgrunnen og omstendighetene for at skuddet ble avfyrt, er ikke kjent. Mannen blir kjørt i arresten og avhørt på et senere tidspunkt, sier Ovrum.

Skuddet gikk av ved en kommunal bolig. Det var flere vitner på stedet, men bare en person involvert etter et politiet vet nå. Politiet fikk melding om hendelsen cirka klokka 23.40.