Frp vraker Høyre i Indre Østfold og lar Sp beholde makta

Frp vraket Høyre og ble i stedet med på en flertallsavtale med Sp, SV og Ap. Intensjonsavtalen ble undertegnet onsdag kveld, bekrefter Frøshaug overfor Nettavisen.

– Det er veldig godt nå at grunnsteinen har blitt lagt for et videre samarbeid. Vi har et styringsdyktig flertall i kommunen, og vi er opptatt av å styre på en trygg økonomisk grunn, sier Frøshaug.

Det skal nå forhandles videre om en mer utfyllende avtale. Frøshaug sier han tror firerbanden kommer til å finne sammen om løsninger.

– Alle har partiene har gitt noe her for å kunne finne sammen til en felles plattform, sier han.