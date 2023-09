Politiet opplyser at de ved 16.30-tiden rykket ut etter melding om at en håndverker hadde oppsøkt en kunde og truet med kniv. Sørøst politidistrikt skriver på X/Twitter at kunden skal ha skyldt håndverkeren penger.

– Fornærmede ble rispet med kniv, men fremstår ikke alvorlig skadd.

Håndverkeren kjørte fra stedet etter hendelsen, men ble pågrepet en drøy halvtime senere.

Politiet opplyser at de skal undersøke hendelsesforløpet nærmere.