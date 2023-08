Ingvar Ambjørnsen får årets Aschehougpris

– Årets prisvinner har et helt eget blikk for de ensomme, de rare, de nedkjørte og skakke sjelene i verkene sine, og i kombinasjon med en syrlig og treffende samfunnskritikk og en fininnstilt mørk sans for humor, har svært mange lesere blitt truffet, skriver juryen i sin begrunnelse.

Ambjørnsen er blant annet kjent for serien om Pelle og Proffen og bøkene om Elling.

– Jeg er både overraska og glad for å bli tildelt årets Aschehougpris. Det er en stor ære, skriver Ingvar Ambjørnsen på epost til NRK.

Prisen ble delt ut på Aschehougs hagefest i Oslo og tar ikke hensyn til hvilket forlag forfatterne er knyttet til. Prisen regnes for å være en av de mest prestisjetunge litteraturprisene i Norge. I år ble den delt ut for 50. gang.

– En ny pave er valgt når det kommer hvit røyk ut av pipa på det sixtinske kapell. Da juryen i Kritikerlaget skulle kåre årets vinner ble det fyrt opp en enslig sigarett i en koselig bakgård på Grünerløkka. Til ære for årets vinner, skriver juryen.

Vinneren får en statuett og et beløp på 100.000 kroner. Statuetten er en miniatyrkopi av Ørnulf Basts skulptur «Evig liv». I fjor fikk Linn Ullmann prisen.