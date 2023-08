Norge legger ned ambassaden i Mali

FN-operasjonen MINUSMA avsluttes innen utgangen av året. Norge skal stenge ambassaden i Bamako innen det.

– Det er et stort behov for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i Sahel. Klimaendringer og konflikt medfører store humanitære behov. Samtidig er rammebetingelsene for internasjonalt engasjement vesentlig endret den siste tiden. Vi må derfor følge opp vårt nærvær i Mali på en annen måte fremover, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding.

Norge er blant landene som har deltatt med styrker i FN-operasjonen som nå avsluttes.

Mali har hatt to militærkupp de siste årene, og den militære overgangsregjeringen har avsluttet sikkerhetssamarbeidet med Frankrike og FN.

Den beryktede leiesoldatgruppen Wagner har vært inne i Mali.

Ambassaden i Mali har representert Norge i Burkina Faso, Mauritania, Niger og Tsjad. Utenriksdepartementet sier det nå jobbes med løsninger for disse landene.

– Det at vi stenger ambassaden i Bamako betyr ikke at vi avslutter vårt engasjement i Sahel. Det er store humanitære behov i Sahel, og Norge skal fortsatt være en langsiktig og troverdig partner for sivilbefolkningen i Mali og de andre landene i Sahel, sier Huitfeldt.

I fjor ga Norge 745 millioner i bistand til landene i Sahel. 180 millioner gikk til Mali. I tillegg gir Norge betydelig humanitær støtte til Sahel, så langt i år er det blitt gitt 450 millioner i humanitær bistand.