Mann havnet i Akerselva i Oslo etter et mulig slagsmål

– Mannen er i god behold, men han er tatt med til Ullevål sykehus som et føre-var-prinsipp, sier innsatsleder Magnus Strande i Oslo-politiet.

Politiet rykket ut til en melding om slagsmål ved Hausmanns bru på Grønland i Oslo torsdag formiddag.

– Når vi kommer til stedet ser vi en person som løper derfra, og hopper i elva, sier Strande.

Fordi det er mye vann og store krefter i Akerselva på grunn av flomføringer, mobiliserte politiet store ressurser for å få personen opp.

Ifølge innsatslederen var anslagsvis seks til sju personer involvert i slagsmålet. Politiet har ikke kontroll på alle involverte og søker ennå med politipatruljer og muligens videoer.

Det er også gjort beslag av et stikkvåpen, men politiet er usikker på om dette har blitt brukt og sier at det foreløpig ikke er noen bevis for det.

Politiet snakker med vitner og leter etter involverte. Innsatslederen sier at foranledningen mest sannsynlig var et slagsmål, der flere personer har løpt fra stedet.

Like før klokken 12 skriver politiet på X/Twitter at de har avsluttet arbeidet på stedet og oppretter sak på forholdet.