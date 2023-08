Kong Harald fortsatt sykmeldt

Kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet opplyser til NTB torsdag formiddag at kongens status er den samme som det ble opplyst om mandag kveld: Han er sykmeldt på grunn av forkjølelse. Han er anbefalt å ta det med ro de neste dagene.

I programmet for Kongehuset framgår det at kronprins Haakon stepper inn for kongen på fire audienser torsdag.

Fredag står det imidlertid fortsatt at kong Harald skal holde statsråd på Slottet med kronprinsen til stede.