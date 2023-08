Enova støtter utvikling av elektrisk sjøfly med 87 millioner kroner

Dersom prototypen fungerer, ønsker selskapet å etablere flyginger mellom større byer som Stavanger og Bergen. Enova går inn med 87 millioner kroner i prosjektet.

– Enova støtter de som går foran, og dette prosjektet kan bidra til innovasjon og en utvikling av den teknologien vi trenger for å kutte utslipp i luftfarten. Prosjektet har en stor innovasjonshøyde, representerer en helt ny måte å tenke luftfart på og kan gi lave vedlikeholdskostnader og driftskostnader, sier markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova i en pressemelding.

Elflys prototyp skal ha to elektriske motorer som får energi fra cirka 1,5 tonn med batterier. Batteripakken skal ligge nederst i skroget og gi flyet et lavt tyngdepunkt, noe som vil være gunstig i bølger. Flyet vil ha 9 seter og en rekkevidde på minst 170 kilometer for sine flyginger.

– Det flyet vi støtter nå, bruker ikke mer effekt til lading enn noen få Teslaer. Siden flyet kan lande på vann, kan det også lande på steder uten rullebaner og tas i bruk uten nedbygging av mer natur. Når du har gode konsepter og energikilden er ren, er det slett ikke dumt å fly, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).