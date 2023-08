Det betyr at varianten finnes i noen mennesker i Norge, uten at FHI vet hvor mange det gjelder, skriver FHI.

Varianten har likevel ennå ikke blitt påvist i pasientprøver i Norge. Så langt har varianten bare blitt påvist i noen titalls pasienter fra flere land over hele verden.

Seksjonsleder Karoline Bragstad i FHI fortalte til NTB tidligere onsdag at varianten er svært endret fra tidligere varianter i Norge, men at det er noen likhetstrekk.

– Det er derfor ventet at vi er mer beskyttet nå mot alvorlig sykdom og død enn vi var i starten av pandemien nesten uansett variant. Hvilken betydning denne varianten vil kunne ha, er det for tidlig å spekulere om. Vi er spesielt på vakt for om varianten vil kunne spre seg like hurtig eller hurtigere enn nåværende varianter, sa hun.

Det ble onsdag oppdaget fire tilfeller av den nye varianten i Sverige.

Overlege Preben Aavitsland i FHI spådde onsdag at varianten snart ville bli påvist i Norge. Han er likevel ikke bekymret.

– Den har ikke spredd seg eksplosivt og ser heller ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom. Det kan være at dette bare er en av de mange variantene som kommer og går, og som ikke klarer å utkonkurrere den dominerende varianten. Vi ser foreløpig ikke grunn til bekymring, sa han til NTB.

FHI opplyser videre at de, sammen med søsterinstitutter i andre land og World Health Organization (WHO), følger utviklingen av varianten.