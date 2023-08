Lønseth opplyser i en pressemelding at han til Riksadvokaten har meldt at dersom påtalemyndigheten skal vurdere å åpne en etterforskning mot utenriksministeren, vil han være inhabil.

– Selv om jeg som Sjef Økokrim er inhabil, har Riksadvokaten likevel vurdert saken slik at Økokrim under ledelse av assisterende sjef Økokrim Inge Svae-Grotli kan gjøre de nødvendige vurderinger i saken, slik straffeprosesslovens paragraf 60 annet ledd åpner for, skriver Lønseth.

Onsdag ble det kjent at Huitfeldt kan ha vært inhabil i saker på grunn av ektemannens aksjekjøp. Ektemannen har kjøpt og solgt aksjer, inkludert aksjer i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, mens Huitfeldt har vært utenriksminister.

– Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene til å skaffe meg oversikt over min manns økonomiske aktiviteter. Det er grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere av sakene, sier Huitfeldt til VG.