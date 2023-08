Ung gutt påkjørt av buss i Åsane i Bergen

Politiet fikk melding om ulykken klokken 15.12.

Politiet opplyser at det er en ungdom som ble påkjørt av bussen. Vedkommende ble fraktet til Haukeland sykehus med ambulanse, skriver Vest politidistrikt på X/Twitter.

Ifølge Bergens Tidende var det en ung gutt som ble påkjørt. Skadeomfanget er ikke kjent, men gutten var ifølge politiet våken og ved bevissthet. I tillegg ble en annen person lettere skadd.

– Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet. To personer har blitt skadd i forbindelse med at en buss har kommet inn på perrongen, sier politiets innsatsleder Allan Wingaard.

Både BT og Bergensavisen (BA) skriver at bussjåføren er siktet etter ulykken. Politiadvokat Ingeborg Drægebø sier til BA at bussjåføren er siktet for uaktsom kjøring.

– Vi mistenker ikke rus, men sjåføren har også fått sitt førerkort beslaglagt, sier hun.

Hun sier hovedmistanken så langt er at det har vært en eller annen form for svikt fra sjåførens side.

– Det kan også ha vært en teknisk svikt. Det jobber vi for å finne ut av.