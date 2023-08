Tidligere onsdag ble det i VG kjent at Huitfeldt kan ha vært inhabil i saker på grunn av ektemannens aksjekjøp. Huitfeldt sa at hun ikke har oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene.

– All informasjon om min ektemannens aksjekjøp er gjort tilgjengelig, sier hun.

Huitfeldt sier at hun spurte mannen sin 6. august om hans aksjekjøp i forbindelse med de andre habilitetssakene som har vært denne sommeren.

– Da ble jeg kjent med at han hadde kjøpt aksjer i et langt større omfang enn hva jeg hadde trodd, og jeg forsto da at dette kan ha konsekvenser for min habilitet, sier hun.

Huitfeldt anslår at det er snakk om rundt 100 transaksjoner siden oktober 2020.

Til VG sa hun at hun først ble klar over omfanget i ektemannens aksjehandel etter at Ola Borten Moe (Sp) trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister etter habilitetsbrudd i forbindelse med aksjekjøp.

I tillegg til Borten Moe har også kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) trukket seg på grunn av en habilitetssak. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) beklaget feil på habilitetsreglene, men fortsatte som minister.

Huitfeldt: Da hadde jeg bedt ham holde seg unna

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier at dersom hun hadde kjent omfanget av mannens aksjeaktivitet, hadde hun bedt han holde seg unna den type handel.

– Jeg ser at jeg har gjort feil i min habilitet. Jeg beklager at jeg ikke i tilstrekkelig grad har sjekket min egen habilitet, sier Anniken Huitfeldt onsdag.

Onsdag ble det kjent at Huitfeldt kan ha vært inhabil i saker på grunn av ektemannens aksjekjøp Ektemannen har kjøpt og solgt aksjer, inkludert aksjer i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, mens Huitfeldt har vært utenriksminister.

– Hadde jeg kjent omfanget av min manns aktivitet, hadde jeg bedt ham holde seg unna aksjehandel, sier Huitfeldt.

Ektemannen solgte alle aksjene 22. august

Etter råd fra Utenriksdepartementet ba utenriksministeren 22. august ektemannen om å selge alle de børsnoterte aksjene, noe han gjorde samme dag, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Informasjon om selskaper som mannen har eid aksjer i, er offentliggjort.

På en pressekonferanse sa Huitfeldt at ektemannen kjøpte og solgte aksjer i norske børsnoterte selskaper til store verdier, samtidig som hun var utenriksminister.

– Noen av aksjene er i selskaper som har ligget på mitt bord i utenriksdepartementet eller som regjeringsmedlem.

Hun sier hun inntil nylig ikke har vært kjent med omfanget eller hvilke aksjer han har handlet i.

– Det burde jeg visst, sa Huitfeldt.

– Lovavdelingen konkluderer med at så lenge jeg ikke kjente til hvilke aksjer mannen min eide, kunne hans eierskap og min eventuelle inhabilitet ikke ha påvirket mine vurderinger. Om jeg har vært inhabil vil det derfor ikke ha påvirke gyldigheten av beslutninger jeg ha truffet eller vært med på å treffe, sier utenriksministeren.