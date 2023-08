Kripos har de siste dagene mottatt en rekke henvendelser fra bekymrede personer som har mottatt eposter der noen utgir seg for å være Kripos eller andre i politiet.

Ifølge eposten skal mottakeren ha lastet ned overgrepsmateriale fra internett, og får 48 timer på å svare til en epostadresse som ikke går til politiet.

– Eposten er et svindelforsøk, og bør slettes uten videre oppfølging, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet opplyser at de aldri ville ha orientert noen om et mulig lovbrudd av denne typen på epost, eller bedt om sensitiv informasjon på denne måten.

– Vi har likevel forståelse for at det kan virke skremmende å motta en slik epost, og ser derfor behovet for å gå ut med en advarsel, slik at det ikke skulle være tvil om at dette er svindelforsøk, og ikke en reell henvendelse fra politiet.