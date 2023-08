Flere militærfly skadd i droneangrep mot russisk flyplass

Flyplassen i Pskov vest i Russland ble angrepet tirsdag kveld, og fire militærfly ble skadd, melder det russiske nyhetsbyrået Tass. Det russiske nyhetsbyrået Tass siterer nødetatene på at fire transportfly av typen Iljusjin II-76 ble skadd i angrepet. Luftrommet over flyplassen er blitt stengt.

Ukraina har ifølge Russland angrepet i alt seks russiske regioner, noe det amerikanske nyhetsbyrået AP omtaler som det mest omfattende ukrainske droneangrepet på halvannet år.

Person kritisk skadd etter boligbrann i Fredrikstad

En person er kritisk skadd etter en brann i en bolig i Fredrikstad natt til onsdag. Vedkommende r sent til sykehus i ambulanse. Brannen oppsto i et anneks tilknyttet et bolighus.

To hunder er også funnet, den ene av dem er død. Ifølge politiet er det ikke spredningsfare til andre bygg, og brannmannskapene har kontroll.

Politiet meldte om brannen litt etter klokka to natt til onsdag.

Idalia ventes å treffe Florida som en kategori 4-orkan

Orkanen Idalia har styrket seg og ventes onsdag å treffe Floridas vestkyst som en kategori 4-orkan med vindhastighet på minst 130 meter i sekundet. Beboere i utsatte kystområder er bedt om å evakuere tirsdag i påvente av livsfarlig stormflo og voldsomme regnbyger.

– Dere må virkelig dra nå. Tida er nå, sa guvernør Ron DeSantis på en pressekonferanse tirsdag.

Det ventes at orkanen treffer land tidlig onsdag, og det er bekymring for at den kan gjøre store skader i en delstat som fortsatt strever med ettervirkningene av orkanen Ians herjinger i fjor.

To fraktet til sykehus etter trafikkulykke i Bergen

En person satt fastklemt etter at en bil kjørte i fjellveggen og deretter i en lyktestolpe i Indre Arna i Bergen sent tirsdag kveld. Vest politidistrikt skriver på X at begge de to involverte er kjørt til traumemottaket ved Haukland sykehus i ambulanse.

Det er ikke meldt noe om skadeomfang ennå, skriver Bergensavisen. Begge de to involverte i ulykken var bevisste.

I en oppdatering natt til onsdag skriver politiet at bilføreren, en kvinne i 40-årene, er siktet for uaktsom kjøring og at det er tatt blodprøve av henne. Passasjeren er en mann i 20-årene.

Russland hevder å ha senket fire ukrainske skip

Russland hevder å ha senket fire ukrainske militære båter med opptil 50 fallskjermjegere om bord i en operasjon i Svartehavet. Det russiske forsvarsdepartementet skriver på Telegram at et av deres fly «ødela fire høyhastighets militærbåter med landingsgrupper av ukrainske spesialstyrker, totalt opptil 50 mennesker».

Angrepet skal ha skjedd rundt midnatt Moskva-tid, det vil si klokka 23 onsdag norsk tid.

To døde etter russisk rakettangrep mot Kyiv

To personer døde da de ble truffet av ruiner etter et rakettangrep mot Kyiv onsdag morgen, ifølge lokale myndigheter.

– Som et resultat av at det falt ned vrakrester i Sjevtsjenkivskyj-distriktet, er det to døde, ifølge foreløpige meldinger, skriver Serhij Popko, som leder Kyivs militæradministrasjon på Telegram.

Ordfører Vitalij Klitsjko meldte tidligere at det var hørt eksplosjoner i hovedstaden og ba innbyggerne om å søke tilflukt i bomberom. Ifølge ham er flere bygninger skadd av vrakrester av nedskutte raketter.