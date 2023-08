Flom og tørke fører til fôrmangel for bøndene

Situasjonen gjør at mange norske bønder nå er avhengig av å få kjøpt inn fôr for å dekke behovet til dyrene sine.

Tirsdag hadde landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) derfor møte med aktører fra landbruksnæringen og forvaltningen med fôrsituasjonen som tema.

– Vi har ikke et fullstendig bilde av fôrsituasjonen før utpå høsten. Utfordringene med været er ikke over. Mange bønder er fremdeles i en akuttfase, og det er ikke vanskelig å forstå at dette er en stor påkjenning for dem det gjelder, sier Pollestad i en pressemelding.

Med på møtet var representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Statsforvalter i Oslo/Viken og Innlandet, Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og Felleskjøpet.

Pollestad understreker at den enkelte bonde selv må gjøre en selvstendig vurdering av egen fôrsituasjon og alternative fôrkilder.

– Fra statlig hold har vi ordninger som til en viss grad kompenserer for tap. Vi vil fortløpende vurdere mulige tilpasninger i ordningene for best mulig å treffe den situasjonen vi står i, sier landbruks- og matministeren.