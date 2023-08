Hurtigruten har tapt over 1 milliard kroner

Årets første seks måneder har gitt et resultat før skatt på minus 113 millioner euro – eller drøyt 1,3 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Bare i perioden april til juni i år endte resultatet på minus 64 millioner euro, tilsvarende 737 millioner kroner. Det er vel 20 millioner euro svakere enn samme periode i fjor.

Hovedårsaken til den negative bunnlinjen er økte finanskostnader og den svake krona.

Det mest positive i halvårsrapporten er at bookingene for hele 2023 er vel 30 prosent høyere enn for 2022 på samme tid i fjor. Selskapet merker ennå ettervirkningene etter koronapandemien.

– Hurtigruten Norge henter seg inn veldig, veldig bra, sa konsernsjef Daniel Skjeldam under en investorpresentasjon tirsdag.

– På den annen side: Hurtigruten Expeditions er bak planen, og vi jobber med å forbedre det. Vi har ikke levert på den kommersielle siden, sier han.