Regjeringen bes kutte i momsen på mat

– Gjør vi grep på matmomsen vil det gå rett i lommen på dagligvarekjedene, sa Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum i debatten tirsdag kveld.

Videre sa han at dagligvarekjedene ikke er «en snill venn». Han og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil at pengene skal gå rett ut til barnefamilier og de på bostøtte.

– Kutt i moms

Både Frp, Rødt, KrF og MDG tok til orde for å kutte momsen på mat.

– Mat bidrar til økte sosiale forskjeller, sa MDG-leder Arild Hermstad. Han og Krf-leder Olaug Bollestad ber regjeringen om i hvert fall å kutte momsen på frukt og grønt.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen påpekte at momsen var langt høyere før og mener derfor den kan kuttes igjen.

Skyhøy prisvekst

Moms er en avgift som betales til staten ved salg av alle varer og tjenester. Momssatsen på mat er 15 prosent i Norge.

Renten er hevet ti ganger på to år. I samme periode har mat blitt nesten 30 prosent dyrere, ifølge TV 2.

I juli var prisstigningen i Norge på 5,4 prosent, som er noe dempet fra juni da den var på 6,4 prosent. Det er likevel langt unna målet som ligger på rundt 2 prosent. Ifølge SSB var matvareprisene i juli 9,2 prosent høyere enn juli i fjor.

Vil ha skattekutt

Høyre-leder Erna Solberg sa at hun vil prioritere skattekutt og hevder Støre kun sender kommunene nye regninger. Derfor vil Høyre holde igjen på eiendomsskatt, kommunale avgifter og gebyrer, sa Solberg.

Venstres Guri Melby roste regjeringen og SVs tiltak som gratis SFO og styrking av barnetrygden, men sier at det er dumt at med det følger også skatteøkninger.

– Det å øke skatten for næringslivet påvirker også lommeboken til folk. Når en arbeidsgiver må betale mer i arbeidsgiveravgift for at Trygve skal oppfylle et eller annet valgløfte fra 2020, som er fullstendig irrelevant i dag, kaster vi bort penger istedenfor å hjelpe, sa hun.

Melby sikter blant annet til reverseringen av regionsreformen.