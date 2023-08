Savnet sopplukker i Bergen funnet i god behold

Litt etter klokken 19 tirsdag, et døgn etter at han sist ble observert, opplyste Vest politidistrikt at mannen var funnet.

Familien meldte ham savnet da han ikke kom hjem etter en sopptur, ifølge Bergens Tidende . Siden mannen har en grad av demens, fryktet politiet at han ikke visste hvor han var eller hvor han gikk, skriver Bergensavisen.

Både hunder, helikopter og frivillige deltok i søket etter mannen.