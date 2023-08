50 medarbeidere, inkludert partisekretariatet, stortingsrådgivere og vikarer, var ved 13-tiden tirsdag samlet på Youngstorget da Nato-sjefen til stor overraskelse dukket opp, skriver Dagens Næringsliv.

Der holdt han en peptalk for å oppildne Arbeiderpartiets tropper i sluttspurten av årets kommunevalgkamp. Stoltenberg manet til håp til tross for dårlige målinger og sa at det er fullt mulig å bli det største partiet når stemmene telles opp valgnatten.

Målingene har i lang tid vist at Høyre ligger langt høyere enn Ap inn mot årets valg. Ifølge Pollofpolls.no hadde Ap et snitt i forrige uke på litt over 20 prosent, mens Høyre kunne notere 28 prosent. Tirsdag viste TV 2s kommunebarometer at Ap tar innpå – her får Ap 21,4 prosent mot Høyres 23,8 prosent.