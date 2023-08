Drapssiktede i Haugesund erkjenner drap: – Uklart for ham når det skjedde

Mannen som er siktet for drap etter at en 60 år gammel mann ble funnet død i en leilighet i Haugesund, har erkjent drapet. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Artikkelen fortsetter under annonsen