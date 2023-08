NVE: Vannstander øker fortsatt, bedring ventes i løpet av uka

– Nå er det stor vannføring i Drammenselva. Vannstanden ventes å øke i nedre del av elva, samt i Tyrifjorden og Randsfjorden, sier flomvakt Erik Holmquist i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I nedre del av Drammenselva vil vannstanden bli høyere enn den var under ekstremværet Hans. I Tyrifjorden og Randsfjorden blir vannstanden på omtrent samme nivå.

NVE tror likevel at situasjonen snart blir bedre.

– Det er varslet relativt lite nedbør i disse områdene, så situasjonen vil trolig bedres. Ifølge prognosene vil det dabbe litt av utover i uka, men det vil være vedvarende høy vannstand i vassdragene på Østlandet både dager og uker etter, sier Holmquist.

I Mjøsa er vannstanden ventet å stige noen centimeter til, men ikke betydelig mye. Vannstanden er og vil trolig forbli et stykke under det som ble nådd under Hans.

Det er fortsatt et aktivt rødt farevarsel for flom i Tyrifjorden og Randsfjorden. Varselet gjelder fram til torsdag morgen. I Drammenselva og Mjøsa er det fortsatt et pågående oransje farevarsel. Også disse varer til torsdag.

NVE advarer derfor mot å oppholde seg i nærheten av flomstore elver og bekker, og å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder.