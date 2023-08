Juss-bygg i Oslo stengt på grunn av omfattende hærverk – mann i 40-årene siktet

Jourhavende jurist Helge Skåland i Oslo politidistrikt sier til Avisa Oslo at politiet fikk første melding om hærverket klokken 23.40 mandag kveld, og at politiet var raskt på stedet.

– Politiet fikk melding om en person som ramponerte fakultetet like før midnatt. Han ble pågrepet utenfor bygget, sier Skåland.

Ifølge avisen er den pågrepne en mann i 40-årene. Han er siktet for grovt skadeverk. Det er uklart når han vil bli avhørt.

Skåland sier i en pressemelding fra politiet at den siktede ble tatt med til legevakten for vurdering av helsetilstanden.

– På bakgrunn av vurderingen der, er han nå ivaretatt av helsevesenet, sier Skåland.

Politiet har fremdeles ikke fullstendig oversikt over skadeomfanget

Oppdaget av vekter

Hendelsen ble oppdaget av en vekter, opplyser informasjonsansvarlig Steinar Hafto Myhre ved Juridisk fakultet til Rett24.

Hærverket er utført i studentarealene på Domus Juridica, det største bygget til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det drives nå ryddearbeid på Domus Juridica ved Universitetet i Oslo etter hærverk natt til tirsdag. Foto: Emilie Holtet / NTB

– Vi har ingen grunn til å tro at vedkommende har noen tilknytning til fakultetet. Han har tatt seg inn etter stengetid, og det fremstår for oss som tilfeldig at akkurat dette bygget er utsatt for dette, sier Myhre.

Han opplyser at Domus Juridica blir stengt ut dagen.

– Vi må rydde og sikre, det er et godt stykke arbeid som må gjøres, så det blir ingen undervisning i bygget i dag. Vi regner med å åpne igjen i morgen, sier han.

– Bygningen er utsatt for omfattende hærverk i studentarealene, og bygget er stengt mens opprydnings- og sikringsarbeidene pågår, skriver UiO i en melding til studentene.

Kunst og inventar kastet flere etasjer

Fakultetsdirektør Oddrun Rangsæter har sittet i krisemøte etter ramponeringen.

– Det er ingen personskader, og det er det viktigste, sier hun, men forteller om TV-skjermer, stoler, glasskår og annet som ligger spredd utover.

– Det er kunst, møbler, infoskjermer og så videre. Det har blitt kastet ned hele veien fra sjette til første etasje, sier hun til Avisa Oslo.

En student forteller til VG at det har gått verst utover kantina. Lyseblå deler som ligger rundt omkring, stammer fra kunst som henger fra taket.