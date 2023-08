En person tatt for omfattende hærverk på juss-bygg i Oslo sentrum

Det opplyser informasjonsansvarlig ved Juridisk fakultet Steinar Hafto Myhre til Rett24.

– Det er kun materielle skader, ingen personskader. Hendelsen ble oppdaget av en vekter, og gjerningsmannen ble tatt hånd om av politiet, opplyser han.

– Vi har ingen grunn til å tro at vedkommende har noen tilknytning til fakultetet. Han har tatt seg inn etter stengetid, og det fremstår for oss som tilfeldig at akkurat dette bygget er utsatt for dette.

Myhre opplyser at Domus Juridica blir stengt ut dagen.