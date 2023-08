Over 1700 skader etter flom og styrtregn i Oslo og Viken

Store deler av skadene har skjedd i Oslo og det er stort sett snakk om skader på private hjem. Nordre Follo, Indre Østfold, Bærum og Drammen har også blitt rammet.

Gjensidige opplyser i en pressemelding at de har fått inn rundt 830 skademeldinger, mens If ved 9-tiden tirsdag har mottatt omtrent 750 skademeldinger.

– Den typiske skaden er kjellere som har fått vann inn. Det som er leit er at en del av disse kjellerne er fylt med vann for andre gang på noen få uker, sier kommunikasjef Sigmund Clementz i If.

Clementz forteller at det er for tidlig å anslå verdien på skadene.

Tryg Forsikring hadde mandag fått inn 185 skademeldinger, men får inn en ny oversikt tirsdag klokken 12.