Hammerfest Høyre anmelder reindrifta og statsforvalteren – møkk lei rein som pisser i gatene

– Vi lurer jo på hvorfor ingen har gjort dette tidligere, sier leder Espen Hansen i Hammerfest Høyre til iFinnmark.

«Hammerfest Høyre anmelder Reinbeitedistrikt 20 ved berørte sidaer og enkeltpersoner for brudd på Reindriftsloven §28 for manglende tilsyn av rein i Hammerfest by», heter det i anmeldelsen, som er undertegnet av Hansen og ordførerkandidat Terje Rogde.

«Subsidiært anmeldes Statsforvalteren i Troms- og Finnmark samt Reindriftsstyret for unnlatelse av å handle etter Reindriftslovens §75 om å fatte vedtak om nødvendige pålegg for å bringe det ulovlige forhold til opphør», heter det.

– Hammerfest by har i løpet av sommeren 2023 opplevd en invasjon av rein i bynære strøk. Dette til tross for at det i 2005 ble bygd et reingjerde rundt byen for å forhindre nettopp dette, sier Hansen, som overfor VG understreker at man er vant til rein i Hammerfest sentrum, men at det i år har vært ekstra ille.

Dyra går i hagene til folk og spiser opp plantene og blomstene som folk pynter med.

Ordfører Terje Wikstrøm (Ap) bekrefter at det er amper stemning og frustrasjon hos deler av innbyggerne.

– De pesse og skit i gaten, for å snakke nordnorsk, sier han.

Sametingspresident Silje Muotka er svært kritisk til Høyres anmeldelse.

– En anmeldelse er ikke et skritt i riktig retning. Jeg synes det er beklagelig og trist at en utsatt allerede gruppe utpekes som fiender av samfunnet som et valgkamputspill, sier Muotka til VG.