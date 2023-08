Behandling av kravet om prøveløslatelse for Millehaugen

Forvaringsdømte Stig Millehaugen begjærer seg prøveløslatt. Tirsdag forklarer han seg i retten. Han ble dømt til 21 års forvaring med ti års minstetid for drapet på gjenglederen Mohamed Javed i Oslo i 2009 og har sonet ut minstetiden. I juni 2022 rømte han fra Trondheim fengsel under en permisjon.

Partilederdebatt i Bergen

Tirsdag møtes partilederne til debatt i Bergen. Det er TV 2 som sender debatten, og den sendes fra Media City Bergen. Det nærmer seg valgdagen til kommune- og fylkestingsvalg 11. september. Man kan forhåndsstemme til og med 8. september.

Ankebehandling for Igor Girkin

Den russiske ultranasjonalisten Igor Girkin har anket fengslingskjennelsen mot ham og møter i retten tirsdag. Girkin, som har kritisert måten krigen i Ukraina føres på, er anklaget for ekstremisme. Han er dømt til fengsel på livstid i en nederlandsk domstol for å ha stått bak nedskytningen av passasjerflyet MH17 over Ukraina i 2014.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Uttak A- og U21-landslag menn i Colosseum

Landslagssjef Ståle Solbakken presenterer tirsdag troppen til herrelandslagets landskamp mot Jordan 7. september og EM-kvalifiseringskamp mot Georgia 12. september. Jan Peder Jalland legger også fram sin første tropp som U21-landslagstrener til kampene mot San Marino (7/9) og Latvia (12/9).

1. runde av eliteserien i håndball for kvinner

Klokken 18.15 tirsdag møter Vipers Kristiansand Byåsen i den første runden i eliteserien i håndball for kvinner.