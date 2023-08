– Flommen stiger fremdeles i de store innsjøene i Drammensvassdraget, og for nedre deler av Drammenselva ved Mjøndalen vil vannføringen fortsette å øke de neste dagene. Flomtoppen ventes å nås tirsdag på et høyt oransje nivå. Dette er 30–40 centimeter over vannstandsnivået vi hadde ved Mjøndalen under Hans, sier flomvakt Elise Trondsen i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Drammens Tidende skriver at vannstanden ved Mjøndalen bru under Hans stoppet på 3,178 meter, mens den klokken 17.30 mandag var 3,2 meter.

I Storelva ved Hønefoss er det ventet at flomtoppen nås mandag på en lavere vannføring enn under Hans, men vannføringen vil holde seg høy i flere dager, ifølge flomvakta.

Det røde farevarselet er fremdeles gjeldende i Randsfjorden og Tyrifjorden, hvor vannmassene også øker.

– Rødt nivå er svært alvorlig, og vannstanden i flere elver og innsjøer er fortsatt stigende. Vi anbefaler derfor folk å holde seg unna flomområdene og sikre og flytte utsatte verdier bort fra flomutsatte områder når det er mulig, sier Trondsen.

Har satt opp flomvern

Også i Drammen frykter de at vannstanden kan komme til å stige enda mer.

– Det er litt utfordrende for kommunen, men vi har satt opp flomvern som skal ta høyde for 3,5 meter. Det gikk bra sist gang, og det er det vi baserer oss på nå også, sier beredskapsleder Sten Petter Aamodt i Drammen kommune til TV 2.

Både faste og mobile vannpumper bak flomvernet har gått døgnet rundt i flere uker, og kommunen har nå behov for å gå gjennom utstyret, skriver Kommunal Rapport.

– Teknisk drift forteller at faren øker for pumpehavari. Det ønsker vi ikke nå, sier Aamodt.

– Viktig at alle forstår alvoret

Kommunal Rapport skriver at kommunen var i ferd med å gå gjennom erfaringene etter ekstremværet Hans, men at mer nedbør gjorde at de måtte revurdere. Totalkostnadene av flommen er derfor uklart så langt.

Drammen satte søndag krisestab og har satt opp flomvern på tre og en halv meter rundt Drammenselva.

Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) er klar på at flomfaren må tas seriøst.

– Det er viktig at alle forstår alvoret når det er snakk om så store vannmengder. Det er viktig at ingen undervurderer flomfaren og gjør det de kan for å sikre egne verdier og seg selv. Forhåpentligvis vil flomvernet kommunen har satt ut, fungere godt også denne gangen. Men vi kan ikke se bort fra at vannmassene stiger over det nivået som flomvernet er i stand til å håndtere, sier ordføreren til kommunens nettsider.

E134 var mandag kveld stengt i begge retninger fra Bangeløkka i Drammen til Hokksund i Øvre Eiker på grunn av flommen.