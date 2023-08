Politiet: To personer om bord i flyet som styrtet i Vestre Toten

– Vi har kontroll på stedet med nødvendige ressurser, og etterforskning er iverksatt, skriver Innlandet politidistrikt på X/Twitter.

Skadeomfanget er fortsatt uklart.

Politiet skriver at flyet det er snakk om, er et akrofly, som er en type fly som brukes til luftakrobatikk.

– Vi har mange ressurser på stedet etter at vi har lokalisert et mindre fly som har styrtet, sier operasjonsleder Kristian Bjaanes i Innlandet politidistrikt til NTB.

Han opplyser at det ikke er sett verken flammer eller røyk.

I 20-tiden arbeidet politi, brannmannskaper og ambulansepersonell på stedet.

– Vi arbeider for fullt på stedet. Det er to luftambulanser på plass, sier Bjaanes til Oppland Arbeiderblad.

Politiet har opprettet en flyforbudssone over området der flyet har styrtet.

Det var klokken 19.17 at politiet opplyste at de undersøkte en mulig flystyrt i forbindelse med at vitner hadde hørt smell.