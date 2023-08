Reineier dømt i lagmannsretten for å ha skutt tre bjørner

I mars ble reineieren dømt i Trøndelag tingrett til åtte måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Både reineieren og påtalemyndigheten anket, og mandag dømte Frostating lagmannsrett ham til seks måneders ubetinget fengsel, skriver Rovdyr.org , som drives av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Reineieren mener selv at han handlet i nødverge da han skjøt en bjørnebinne og hennes to unger. Det skjedde etter at han gjennom flere dager, tidvis med bistand fra Statens naturoppsyn, hadde forsøkt å jage bjørnene ut av et område i Lierne i Trøndelag hvor tamrein kalvet.

Reineieren hadde noen dager i forkant av at han skjøt bjørnene søkt om tillatelse til skadefelling av bjørnene, men hadde fått avslag.

Reineierens forsvarer, advokat Brynjar Meling, sier til nettstedet at dommen vil bli anket til Høyesterett.