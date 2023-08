Viktor Hovland tok karrierens største seier

Det norske golfesset Viktor Hovland ga ikke fra seg ledelsen han hadde foran siste runde av PGA-tourmesterskapet. Pengepremien er på hele 190 millioner kroner.

Hovland ledet med seks slag ned til den amerikanske OL-gullvinneren Xander Schauffele foran siste runde søndag.

Godt spill av amerikaneren sørget for at forspranget ble redusert til tre slag ved tolvte hull, men Hovland holdt hodet kaldt og rodde seieren i land med tre birdier på rad på de tre siste hullene og vant med fem slag.

– Det er surrealistisk. Jeg har spilt min beste golf disse dagene. Det kunne ikke ha skjedd på et bedre tidspunkt, sa Hovland etter triumfen.

Beboerne i Christiana vil stanse hasjsalget etter skytedrap

Beboerne i Christiania i København vil stenge Pusher Street, sentrum for den organiserte hasjhandelen i bydelen. En mann ble drept og flere såret da to maskerte gjerningsmenn åpnet ild lørdag kveld.

Beboerne fattet beslutningen på et fellesmøte søndag kveld, heter det i en pressemelding. Det er første gang det besluttes å stenge gata, sier talsperson Hulda Mader i Christianias pressegruppe til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– Det er et stort skritt, og det har ikke vært noen enkel beslutning. Men det var et meget stort flertall på fellesmøtet som gikk inn for at det skal stanses, sier hun.

Artisten Eddie Skoller er død

Musiker og entertainer Eddie Skoller er død etter lang tids sykdom, opplyser Skollers familie til det danske nyhetsbyrået Ritzau. Han ble 79 år gammel. Familien opplyser at han sovnet stille inn med sine nærmeste til stede på Rigshospitalet i København.

Skoller begynte å opptre på slutten av 1960-tallet, og gjorde suksess med låter som «What did you learn in school today», «En enkel sang om frihed» og «I Middelhavet sardinen svømmer». Skoller var gift med Sissel Kyrkjebø fra 1993 til 2004, og paret fikk to døtre sammen.

FN-bekymring over pågripelser av valgobservatører i Zimbabwe

FNs generalsekretær António Guterres uttrykker bekymring over situasjonen i Zimbabwe, der både president Emmerson Mnangagwa og opposisjonsleder Nelson Chamisa hevder å ha vunnet valget.

– Generalsekretæren følger nøye med på utviklingen rundt valget i Zimbabwe. Han er bekymret over pågripelser av valgobservatører, meldinger om skremselstaktikk mot velgere, voldstrusler, trakassering og press, heter det i en uttalelse.

Utenlandske observatører har lagt fram en lang liste med kritikkverdige forhold og fastslått at valget verken innfridde regionale eller internasjonale standarder.

Japansk måneoppdrag utsatt igjen

Japans romfartsorganisasjon Jaxa har utsatt en oppskyting av en H-IIA-rakett som skulle frakte et månelandingsfartøy og en satellitt ut i verdensrommet. Det er tredje gang oppskytingen blir utsatt.

Mandagens planlagte oppskyting ved Jaxa-romsenteret på Tanegashima ble avlyst på grunn av vanskelige vindforhold i den øvre atmosfæren, skriver Mitsubishi Heavy Industries (MHI), som skulle lede oppskytingen, på X, tidligere kjent som Twitter. Raketten er utstyrt med månelandingsfartøyet SLIM og en røntgenastronomisk satellitt som er utviklet i samarbeid med amerikanske Nasa og europeiske Esa for å undersøke universets utvikling.