Ap-politiker på Vestlandet siktet for seksuell omgang med mindreårig

– Min klient møtte fornærmede på en datingside med 18 års aldersgrense. Han la følgelig til grunn at fornærmede var over den seksuelle lavalder. Etter noen få treff fant han ut at fornærmede beklageligvis var under den seksuelle lavalder, og avsluttet da forholdet umiddelbart, sier mannens forsvarer Odd Aril Helland til VG.

Sørvest politidistrikt sendte søndag kveld ut en pressemelding der de informerer om saken. De skriver at mannen i ble pågrepet av politiet torsdag denne uken.

Han er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og politiet opplyser at det er én fornærmet i saken.

Løslatt etter pågripelse

– Han ble løslatt dagen etter da det ble vurdert at det ikke var nødvendig å varetektsfengsle ham videre, sier politiadvokat Mads Eirik Lerum.

Forsvareren sier at mannen har trukket seg fra alle sine verv i Arbeiderpartiet med umiddelbar virkning. Klienten er avhørt av politiet, hvor han ifølge forsvareren har lagt alle kort på bordet, og han er innstilt på å ta sin straff.

Politiet skriver at de ikke vil kommentere saken ytterligere.

Sentral politiker

Ifølge VG har den siktede Ap-politikeren hatt en sentral rolle som politiker i den aktuelle kommunen. Han er blant de forhåndskumulerte i høstens valg, noe som betyr at han er blant toppkandidatene som partiet har utpekt til å få ekstra stemmetillegg for hver stemme de får.

Ordføreren i kommunen skriver i en SMS at han fikk beskjed i helgen.

– Det er ikke noe vi får gjort med at han står på vår liste, men han representerer ikke lenger Arbeiderpartiet, skriver ordføreren.

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng sier til Bergens Tidende at det var helt riktig beslutning av mannen å trekke seg.

– Når en av våre kandidater er under politietterforskning er det alvorlig. Men det er håndtert resolutt og skikkelig. Jeg håper at det ikke tar fokus bort fra det som er viktig, politikken, sier hun.

Den fornærmede gutten har fått oppnevnt Siren Elise Finnvik som bistandsadvokat.