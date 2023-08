– Det er stor usikkerhet i prognosene, men vannstanden ved Mjøndalen bru blir sannsynligvis høyere enn den var etter ekstremværet Hans tidligere i august, skriver kommunen i en pressemelding.

Regn i helgen har ført til stigende vann i området. Meteorologene har sendt ut rødt farevarsel for flom i deler av Drammensvassdraget.

Flomvernet som er satt opp langs Drammenselva, er dimensjonert til å håndtere et flomnivå på 3,5 meter over vannstanden i fjorden, men vannstanden er ventet å nå dette nivået. Det betyr i verste fall at flomvernet ikke er tilstrekkelig for å hindre at vannet flyter inn i boligområder, skriver kommunen.

Ordfører Monica Myrvold Berg sier situasjonen er veldig krevende, og at det er viktig at alle forstår alvoret når det er snakk om så store vannmengder.

– Det er viktig at ingen undervurderer flomfaren og gjør det de kan for å sikre egne verdier og seg selv. Forhåpentligvis vil flomvernet kommunen har satt ut, fungere godt også denne gangen. Men vi kan ikke se bort fra at vannmassene stiger over det nivået som flomvernet er i stand til å håndtere, sier Berg.