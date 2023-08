– Min klient møtte fornærmede på en datingside med 18 års aldersgrense. Han la følgelig til grunn at fornærmede var over den seksuelle lavalder. Etter noen få treff fant han ut at fornærmede beklageligvis var under den seksuelle lavalder, og avsluttet da forholdet umiddelbart, sier mannens forsvarer til VG.

Mannen har trukket seg fra alle sine verv i Arbeiderpartiet med umiddelbar virkning, opplyser forsvareren. Mannen er avhørt av politiet, hvor han ifølge forsvareren har lagt alle kort på bordet, og han er innstilt på å ta sin straff.

Ifølge VG har den siktede Ap-politikeren hatt en sentral rolle som politiker i den aktuelle kommunen. Han er blant de forhåndskumulerte i høstens valg, noe som betyr at han er blant toppkandidatene som partiet har utpekt til å få ekstra stemmetillegg for hver stemme de får.

Ordføreren i kommunen skriver i en SMS at han fikk beskjed i helgen.

– Det er ikke noe vi får gjort med at han står på vår liste, men han representerer ikke lenger Arbeiderpartiet, skriver ordføreren.