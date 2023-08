Lastebil kjørte inn i jernbanebro – Bergensbanen stengt

– Det betyr at togene går til Voss og til Urdland, og så prøver togselskapet å finne transport imellom, sa pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til Bergens Tidende like før klokken 18.

Bilder fra stedet viste at lastebilen hadde fått skrelt av deler av toppen. Bane Nor anslo at det vil ta tid å rydde opp og avklare situasjonen. Ingen personer ble skadd.

En drøy time senere opplyste politiet at brua var testet og at toglinjen var åpnet igjen.