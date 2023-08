Etterforskningen av drapet på Jonas Henriksen 17. august pågikk for fullt også gjennom hele helgen. Etterforskningsleder Tine Henriksen forteller om et omfattende arbeid med å gjennomgå tips og gjennomføre vitneavhør.

Hun vil ikke si om noen er siktet i saken.

– Ingen er foreløpig pågrepet i saken. Jeg vil ikke kommentere om noen er siktet, sier Henriksen til NTB søndag.

Bred etterforskning

– Vi så tidlig at dette blir en krevende sak å etterforske. Vi har vært nødt til å ha en bred tilnærming og jobbe ut fra flere teorier, forteller politiadvokaten.

Jonas Henriksen fortalte om trusler og hærverk i tiden forut for drapet, blant annet i podkasten Avhørt. Politiadvokat Tine Henriksen sier at politiet har sjekket flere av disse sakene i forrige uke og undersøker om det kan være noen sammenheng med at 30-åringen ble drept.

– Dette er spørsmål som også politiet har stilt seg. Det er snakk om saker hvor han hadde status som fornærmet og som var under etterforskning, sier Henriksen.

Store ressurser

Det har gått så lang tid fra drapet skjedde at politiet nå er i gang med et møysommelig arbeid med å kartlegge bevegelser og opplysninger fra vitner opp mot tekniske opplysninger i saker. Etter å ha konsentrert etterforskningen rundt åstedet og lokalt i nærområdet ser politiet nå også etter mulige forgreininger utover dette området, opplyser politiadvokaten.

Betydelige etterforskningsressurser er satt på å løse drapssaken. Etterforskningen ledes fra Hønefoss, men med støtte av personell fra hele Sørøst politidistrikt. Også Kripos bistår med tekniske og taktiske etterforskere.

Politiet har varslet at de vil holde en pressebrifing i Hønefoss mandag.