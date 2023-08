Kraftig regn natt til søndag har ført til vann inn i kjelleren i mange bygninger i Oslo.

Allerede klokken 08.30 søndag hadde forsikringsselskapet If mottatt over 150 skadehenvendelser fra Oslo og Østlandet for øvrig. De venter at tallet stiger kraftig utover søndagen.

Tryg opplyser at de ved 13-tiden hadde fått inn melding om 80 skader, men at de forventer at tallet vil passere 100 i løpet av ettermiddagen.

– Fortvilte boligeiere og forretningsdrivende prøver å redde verdier fra vannskader. Det er først og fremst i Oslo-området skadene kommer inn fra, men også andre steder på Østlandet er rammet av overflatevann inn i kjellere og førsteetasjer i boliger og forretningsbygg, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Kommunikasjonssjefen sier at det kommer til å ta dager og uker å få full oversikt over hvor mange som egentlig er rammet. Han har foreløpig ikke noe anslag på hva skadene utgjør i kroner og øre.

– Det er større trøkk på oss nå i Oslo, enn det var under ekstremværet Hans, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

Han sier at de som driver skadesanering for deres kunder, fortsatt jobber med skadene som oppsto under forrige ekstremvær.

– Så dette var et uvær vi virkelig ikke trengte nå, sier Irgens.

– Når regner gir seg utover dagen, skal man gjøre det man kan for å tørke opp og få vannet ut fra kjellere og andre steder som er oversvømt. Kjapp innsats etter vannskader minsker skadeomfanget betydelig, sier kommunikasjonssjefen.