– En geolog har vært i terreng og gitt beskjed til politiet at folk bør forlate stedet. Derfor går kommunen ut med evakueringsvarsel, sier ordfører i Ål, Solveig Vestenfor, til Hallingdølen.

I tillegg til husstander i Ål sentrum blir innbyggere i Breie og Tunegardene bedt om å evakuere.

Ifølge NRK er rundt 100 personer evakuert. Foreløpig har det ikke kommet melding om at noen er skadd.

Var godt forberedt

Lørdag advarte kommunen mot at regnet kan skape utfordringer, spesielt i områdene der det tidligere denne måneden gikk skred, skriver Hallingdølen.

– Det kan løsne noen løsmasser eller steiner der det gikk skred under ekstremværet Hans. Man bør derfor holde avstand til disse skredene, ifølge Ål kommune.

Søndag formiddag hadde både Ål og Nesbyen kommune satt krisestab, skriver Dagbladet.

Til avisen sier Nesbyen-ordfører Tore Haraldset at de hadde fått varsel om at dette kunne skje, og at de derfor var godt forberedt. Blant annet vurderer kommunen å evakuere folk til idrettshallen, slik det ble gjort under ekstremværet Hans.

– Hallingmarken ligger allerede under vann, og vannet går langt innover. Vannet er snart på høyde med riksvei 7. Der begynner det å bli veldig kaos med lange køer på grunn av lysreguleringen, sier Haraldset.

Hol i beredskap

Også Hol kommune er i full skredberedskap.

– Vi har ikke satt krisestab, men mannskap fra brannvesen og teknisk avdeling er ute. Politiet er på plass for å vurdere mulig evakuering, sier Hol-ordfører Petter Rukke til Hallingdølen.

Hol-ordføreren sier det har rast ut i Varaldsetvegen og bekken ved skredutsatte Sørheim er igjen mørk. Som i Ål er Hol kommune redd for at det kan løsne løsmasser eller steiner der det gikk skred for snart tre uker siden.