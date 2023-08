Foreldre, storebror og nabo tiltalt for grove overgrep mot små barn

I alt fire voksne møter som tiltalte for overgrep mot barna når Hordaland tingrett starter behandlingen av saken. To av ofrene er søsken og barna til en kvinne i 40-årene og en mann i 50-årene, som begge er tiltalt for grove overgrep fra barna var under ti år gamle og over periode på flere år.

Også parets eldste sønn, som er i slutten av 20-årene, er tiltalt for å ha begått overgrep mot søsknene sine fra de var svært små.

En nabo av foreldreparet i 30-årene er også tiltalt for å ha voldtatt naboens datter og sin egen sønn da de begge var under ti år gamle. Han er også tiltalt for å ha framstilt overgrepsbilder av de to barna.

Av hensyn til ofrene i saken er kommunen og andre identifiserende opplysninger utelatt i omtalen av saken.

Naboer reagerte

Saken har vakt betydelige oppsikt lokalt der de tiltalte har vært bosatt. Bergens Tidende skrev i februar om etterforskningen av saken. Der uttalte ordføreren i kommunen at dette var det verste de hadde vært borti.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Barnevernet og politiet mottok flere varsler fra flere personer i byen høsten 2020. Det var etter det etterforskningen av foreldrene til to av barna, og nabomannen som er far til det tredje barnet, ble opprettet. Sommeren 2021 ble foreldrene pågrepet.

I november i fjor ble tiltalene mot de tre signert av statsadvokat Ellen Cathrine Greve. Da var imidlertid også den eldste sønnen til foreldreparet under etterforskning. I februar i år ble han siktet og varetektsfengslet i saken, men ble senere løslatt. I juni tok statsadvokaten ut tiltale mot storebroren for grove overgrep mot småsøsknene sine fra de var helt ned i småbarnsalderen.

Nekter straffskyld

De tiltalte har nektet straffskyld etter tiltalene som er blitt tatt ut av påtalemyndigheten.

– Min klient vil ikke erkjenne straffskyld når saken starter. Han kjenner ikke igjen de beskrivelsene som kommer fram som faktum i saken. Det sentrale for ham vil være å få fram det han mener er en korrekt beskrivelse av hva som har skjedd i saken, sier advokat Jan Erik Høines, som er forsvarer for familiefaren i 50-årene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Foruten overgrepene mot barna er mannen også tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven for å ha hatt seksuelle omgang med en hund, samt for å ha søkt etter overgrepsmateriale på internett.

Statsadvokaten har varslet påstand om at hun vil legge ned påstand om forvaringsstraff for mannen.

Mannen ble i 2018 dømt til fengsel i halvannet år for å ha lastet ned overgrepsmateriale.

Mener beskrivelsen er feil

Advokat Astrid Aksnes er forsvarer for den tiltalte kvinnen i 40-årene.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og stiller seg helt uforstående til det som er beskrevet i tiltalen. Hun vil redegjør for sitt syn på saken og omstendighetene rundt den i sin partsforklaring, skriver Aksnes til NTB.

Storebroren representeres av advokat Alexander Sele.

– Han erkjenner ikke straffskyld og mener det som står beskrevet der, er feil. Hva og hvordan han vil forklare, tenker jeg at han selv må ta når den tid kommer, skriver advokaten til NTB lørdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Påtalemyndigheten har hatt tunnelsyn

Nabomannen i 30-årene som er tiltalt for å ha misbrukt både sin egen sønn og nabojenta, mener etterforskningen har vært feilaktig.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for noen av postene i tiltalebeslutningen. Han ser fram til å få forklare seg i retten, sier advokat Kai-Inge Gavle som forsvarer mannen.

– Hans klare oppfattelse er at etterforskningen har vært ensidig. Vi mener at påtalemyndigheten, sammen med barnevernstjenesten, har hatt tunnelsyn under etterforskningen. Han vil forsøke å renvaske seg de neste ti ukene i Hordaland tingrett, sier Gavle videre.

Rettssak for åpne dører

Hordaland tingrett har satt av ti uker til behandling av saken. Domstolen avslo et ønske fra noen av partene om at deler av rettssaken skulle gå for lukkede dører. Dette ble imidlertid avvist av dommeren som også skal administrere saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har kommet begjæringer om helt eller delvis lukkede dører og referatforbud. Retten har besluttet at forhandlingene går for åpen rett i sin helhet, skriver tingrettsdommer Berit Sangolt i et skriv til pressen i forkant av saken.

Retten viser blant annet til at pressen er bundet av sine egne presseetiske reglene i Vær varsom-plakaten og legger derfor til grunn at det som kommer fram under hovedforhandlingen vil bli behandlet på en presseetisk forsvarlig måte.