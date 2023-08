Mann i 20-årene siktet for drap i Stjørdal

En kvinne i 20-årene er funnet død i en bolig i Stjørdal. Politiet melding om saken klokka 20.01 i går kveld. Det var mannen selv som varslet dem, og han meldte seg for politiet. Han er pågrepet og siktet for drap, opplyste påtaleansvarlig Thomas Berg til NTB i natt.

– Bakgrunnen for siktelsen er i hovedsak funn på åstedet, sier Berg.

Vegvesenet: Ikke kjør inn mot Oslo

På grunn styrtregn og store vannmengder ber Vegtrafikksentralen folk unngå å kjøre inn mot Oslo sentrum nå i morgentimene. En rekke steder står biler under vann.

Både øst og vest for sentrum av Oslo er E18 natt til søndag stengt på grunn av oversvømmelse. Østover er veien stengt ved Kongshavn, mens veien vestover er stengt ved Sjølyst. I tillegg er E6 stengt mellom Ryen og Mortensrud. Riksvei 4 er stengt ved Fossum.

MC-fører døde i Lillesand

En motorsyklist mistet i går kveld livet etter å ha kollidert med en stolpe i Lillesand, ifølge politiet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politiet fikk melding om ulykken klokka 21.45. Operasjonsleder Tom Einar Gausdal opplyser til NTB at de foreløpig ikke har identiteten til den omkomne, og pårørende er derfor ikke varslet.

Nye valgkampmillioner til Trump

Donald Trump har fått inn 7,1 millioner dollar – 76 millioner kroner – i nye valgkampbidrag etter at han ble formelt pågrepet og deretter løslatt i Georgia. Der ble han den første ekspresidenten i USA det noensinne er tatt et arrestportrett – et såkalt mugshot – av.

Trump er tiltalt for valgfusk ved å forsøke å endre resultatet av presidentvalget i 2020, der han tapte for dagens president, Joe Biden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hundretusener demonstrerte i Israel

Israelere i hopetall gikk lørdag ut i gatene og demonstrerte mot politikken til Benjamin Netanyahus regjering og mot økende kriminalitet i landets arabiske del.

– Blodet flyter i gaten våre, sa ordfører Maamun Abd Elhai i den arabiske byen Tira da han talte til demonstrantene i Tel Aviv. Arrangøren sier over 100.000 deltok i protesten i storbyen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Messi scoret i MLS-debut

Lionel Messi startet på benken mot New York Red Bulls i natt norsk tid, men fikk sin MLS-debut etter en time. Han satte også inn 2–0 for Inter Miami helt på tampen.

Da ledet Inter Miami 1–0 over vertslaget, etter en scoring av Diego Gómez 37 minutter ut i første omgang.

Hovland: Kan ikke huske å ha ledet med så mange slag

Før avsluttende runde i PGA-tourmesterskapet har det norske golfesset Viktor Hovland et særs godt utgangspunkt. OL-vinner Xander Schauffele ligger nærmest nordmannen med 14 slag under par totalt. Hovland ligger 20 slag under par sammenlagt, etter en tredjerunde på fire slag under par.

– Jeg kan ikke huske at jeg har ledet med så mange slag, sier Hovland.