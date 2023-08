Mann i 20-årene siktet for drap på kvinne i Stjørdal

Trøndelag politidistrikt fikk melding om saken klokka 20.01 lørdag kveld.

Det var mannen selv som varslet dem, og han meldte seg for politiet. Han er pågrepet og siktet for drap, opplyser påtaleansvarlig Thomas Berg til NTB.

– Bakgrunnen for siktelsen er i hovedsak funn på åstedet, sier Berg.

Tause om funn

Av hensyn til etterforskningen, blant annet fordi det gjenstår avhør, ønsker han ikke å si noe om hva slags funn det dreier seg om, ei heller om politiet har funnet et eventuelt drapsvåpen.

Krimteknikere jobbet natt til søndag på stedet, og politiet håper å få avhørt den siktede i løpet av natten. Det er for tidlig å si noe om motiv i saken, ifølge politiet.

– De to har en nær familierelasjon, forteller Berg, som ikke ønsker å gå mer i detalj enn dette.

Tror ingen andre er involvert

Operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt gikk tidlig ut opplyste at det ikke anså at det var noen fare for andre personer.

– Vi utelukker ingenting, men ingenting tyder på at det er flere involverte, forteller påtaleansvarlig Berg.

Mannen som meldte seg, har fått oppnevnt Kolbjørn Lium som forsvarer. Til NTB sa advokaten sent lørdag at han foreløpig ikke ønsker å kommentere saken.