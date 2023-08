Erna Solberg sier til TV 2 at hun er uenig med INP i mange rikspolitiske saker, men at hun vet lite om hva de står for i de ulike kommunene der de stiller liste til valget om to uker.

Hun vil ikke nekte Høyres ordførerkandidater å søke samarbeid med nystartede partiet.

– Vi har ikke et prinsipielt standpunkt om å utelukke noen partier. Det mener vi at våre politikere lokalt er i stand til å vurdere. Vi vil ha gjennomslag for mest mulig av Høyres politikk, sier Solberg til kanalen.

Her kan du lese mer om kommunevalget 2023!

Industri- og næringspartiets leder Owe Ingemann Waltherzøe sier til TV 2 partiet er åpent for å samarbeide med andre partier i enkeltsaker, men at de ikke vil binde seg.

– Vi kommer ikke til å fire eller svelge kameler for å sitte i maktposisjon, så vi skal ha gjennomslag for våre saker, først og fremst, sier Waltherzøe.