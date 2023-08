Den kombinerte 50-årsfeiringen og bryllupsdagen samlet 376 gjester fordelt på 48 bord i bakgården på Slottet. Utendørs, men under en lunt tak, omgitt av planter, lys og musikk, fikk gjestene servert grillet kalv og kveite med et rikt utvalg grønnsaker og sauser.

Dronning Sonja taler under bakgårdsfesten på Slottet i Oslo fredag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / POOL Foto: NTB

– De ville gjerne ha en fest på Slottet som ikke var helt «slottsk». Derfor har vi skapt noe for første gang – en bakgårdsfest helt i kronprinsparets ånd, sa dronning Sonja i sin velkomsttale da gjestene hadde samlet seg i bakgården.

Hun fortalte at medarbeidere på Slottet i trekvart år har planlagt bursdagsfesten i bakgården – som er den første av sitt slag for den norske kongefamilien. For å gi festen et helt spesielt særpreg hadde kongefamilien til og med hentet fram noen gamle skatter – gamle surfebrett, sykler og kronprinsens elbil fra 2003.

– Dere, har ikke bakgården blitt fin? spurte dronningen gjestene, som svarte med spontan applaus.

Prinsesse Ingrid Alexandra og broren prins Sverre Magnus overrasket foreldrene med quiz med spørsmål om foreldrene. Foto: Hanna Johre / NTB

– Føler oss heldige

Gjestene var samlet fra hele Norge, fra organisasjoner som kronprinsparet støtter, mennesker de opp gjennom årene har møtt på sine reiser og det offisielle Norge.

Musikere, idrettsutøvere, politikere og embetsmenn var å se. Selv Nato-sjef Jens Stoltenberg hadde ryddet kalenderen og ankom Slottet med kona Ingrid Schulerud.

– Vi føler oss heldige. Takk for at dere ville komme og feire sammen med oss. Feire Norge. Feire det vi har skapt sammen. Feire det vi kan være for hverandre og for landet vårt, sa Mette-Marit i kronprinsparets tale.

Blant gjestene var folk som kronprinsparet har møtt på sine mange reiser i Norge.

– Mange sier at den vakre naturen er det beste ved Norge. At vi har tillit til hverandre. At vi er et litt reservert, men hyggelig folk som stort sett er greie med hverandre. Og alt dette er jo sant. Men for å oppdage noe av det som gjør Norge virkelig vakkert for oss, må vi tett inn på mennesker. Gjerne på små steder, sa kronprinsen.

Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus overrasket foreldrene sine med en quiz med spørsmål om foreldrene.

Statsministeren ga bort konsert

Statsminister Jonas Gahr Støre var blant hovedtalerne.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holdt tale og avslørte regjeringens overraskelsesgave: en Dagny-konsert. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Kultur har betydd mye i deres liv. Og dere har betydd mye for norsk kulturliv, sa Støre før han avslørte at regjeringens gave til kronprinsparet var en konsert med artisten Dagny.

– En internasjonal stjerne fra Tromsø, la Støre til.

I talen drøftet Støre hvilke utfordringer de kongelige daglig må håndtere i rollene med å være hele Norges førstefamilie. Han trakk fram den vanskelige balansegangen mellom å være både kongelig og samtidig være som alle andre. At de må verne om sitt eget private rom samtidig som de skal være en del av offentligheten.

– Vi ser hvor godt team dere er for hverandre og for landet vårt. Hvor glade dere er i hverandre. Hvor høyt dere prioriterer familien, storfamilien. Hvor åpne og ærlige dere er de gangene livet ikke går på skinner, sa Støre.

En konsert med artisten Dagny var regjeringens gave til kronprinsparet. Hun var også forsanger da alle gjestene sang bursdagssangen for kronprinsparet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Funnet deres egen vei

I sin tale benyttet dronning Sonja anledningen til å hylle sin sønn og svigerdatter for å være trygge foreldre og gode rollemodeller.

– Jeg er imponert over hvorledes dere «unge» har funnet deres egen vei, og takknemlig for alt dere betyr, både for oss i familien og for alle dem dere møter gjennom arbeidet deres, sa hun og fortsatte:

– Dere har klart å skape et trygt, godt og åpent hjem for barna og vennene deres. Dette vil Magnus, Ingrid og Marius alltid ha med seg som god ballast i livet.

Det offisielle programmet ble avsluttet med bursdagssang for jubilantene.