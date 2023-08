I sin velkomsttale forteller dronningen at medarbeidere på slottet i trekvart år har planlagt kronprinsparets bursdagsfest i bakgården – som er den første av sitt slag for den norske kongefamilien.

– De ville gjerne ha en fest på slottet som ikke var helt «slottsk. Derfor har vi skapt noe for første gang – en bakgårdsfest helt i kronprinsparets ånd, håper vi da, sier dronning Sonja i sin tale.

For å gi festen et helt spesielt særpreg har kongefamilien til og med hentet fram noen gamle skatter fra fortiden – gamle surfebrett, sykler og kronprinsens elektriske bil fra 2003.

– Vi har alle vår egenart, som jeg opplever at vi respekterer hverandre for, sier dronning Sonja.

Dronningen tok også anledningen til å hylle sin sønn og svigerdatter for å være trygge foreldre og gode rollemodeller.

– Jeg er imponert over hvorledes dere unge har funnet deres egen vei, og takknemlig for alt dere betyr, både for oss i familien, og for alle dem dere møter gjennom arbeidet deres, sier hun og fortsetter:

– Dere har klart å skape et trygt, godt og åpent hjem for barna og vennene deres. Dette vil Magnus, Ingrid og Marius alltid ha med seg som god ballast i livet.