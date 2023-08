Kronprinsessens mor Marit Tjessem innrømmer i et intervju med NRK at familien i starten ikke hadde troen på at forholdet mellom Mette-Marit og kronprinsen ville vare. Her fra gallamiddag på slottet i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras 18 årsdag i fjor. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: NTB