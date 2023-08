Meteorologisk institutt har fredag sendt ut gult farevarsel om styrtregn i Rogaland om over 20 millimeter i timen fra lørdag ettermiddag til lørdag kveld, spesielt i indre strøk. Det ble også sendt ut gult farevarsel om mye regn på deler av Østlandet og i Agder fra lørdag morgen til søndag formiddag.

– Ja, de får ikke fred nede i Sør-Norge, nå det er på'n igjen, bekrefter statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt i Tromsø til NTB.

– Dette skyldes et lavtrykk som kommer inn fra Skagerrak og Sverige lørdag morgen, og det beveger seg gradvis sør og vest. Konsekvensen blir da mye regn og muligens veldig mye lokalt, sier Sarchosidis.

Bøtteregn

Det er det samme lavtrykket som gir styrtregn i Rogaland.

– I Rogaland vil ikke nedbøren være like vedvarende som på Østlandet og i Agder. Men fra klokka 16 til rundt 23 lørdag ventes lokalt kraftige regnbyger – styrtregn – i deler av Rogaland. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt, sier meteorologen.

Også på Østlandet er det store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Der ventes faren for kraftig regn å øke fra lørdag morgen klokka 8. Faren anslås å være over søndag formiddag.

Vegvesenet har sågar advart om styrtregn over store deler av Østlandet i en pressemelding.

– Det været som ventes varierer, og er en kombinasjon av regn og til dels veldig mye regn, sier Sarchosidis, som bekrefter at det innebærer at noen steder på Østlandet muligens får styrtregn – 20–30 millimeter nedbør på én time.

Unngå kjøring

Spesielt store nedbørsmengder er det meldt for Gudbrandsdalen, Valdres og Hallingdal.

– Så vi vil allerede nå anbefale folk å begrense kjøringen til det høyst nødvendige. Veier kan bli stengt på kort varsel. Planlegg helgens aktiviteter ut fra dette. Vi viser til at E6 i Trøndelag fortsatt er stengt etter styrtregnet de siste dagene, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han forklarer at Vegvesenet fortsatt driver med opprydding etter Hans, og styrtregnet som er meldt over store deler av Østlandet fra og med lørdag formiddag, gjør at de allerede nå vil advare folk om at det kan bli redusert framkommelighet på veiene i helgen.

Statens vegvesen og driftsentreprenører har hatt en intensiv arbeidsperiode både før, under og etter ekstremværet Hans.

– Vi er fortsatt ikke ferdige med oppryddingen etter ekstremværet, og det er ingen tvil om at helgens varslede styrtregn vil forsinke det arbeidet, sier Stensrud.

– Nå seler vi ytterligere på for å sjekke grøfter og stikkrenner, og vi får ut ekstra gravemaskiner, hjullastere og spylebiler for å være best mulig forberedt på neste runde, legger han til.