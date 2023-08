Spesialenheten for politisaker mener opplysninger i mediene gir et inntrykk av at politijakten var en lengre og sammenhengende forfølgelse av kjøretøyet. Det var det ikke, skriver enheten i en pressemelding.

Saken gjelder trafikkulykken på E18 ved Holmlia i Oslo fredag 11. august der en 15 år gammel gutt døde. En 20 år gammel mann er siktet i saken.

Ifølge politiet ble bilen først fanget opp av en UP-kontroll i Sarpsborg-området, men de fikk ikke tak i bilen. Flere patruljer skal ha lett etter den uten hell.

Rundt 20 minutter senere ble bilen fanget opp i nok en UP-kontroll i Vestby før den glapp ut av politiets syne igjen, ifølge Spesialenheten.

Etter å ha blitt fanget opp av en tredje patrulje ved Nordbytunnelen for så å bli borte fra politiet, ble det satt inn et politihelikopter i søket etter bilen. En patrulje fikk øye på bilen før den mistet visuell kontakt. Kort tid senere ankom politipatruljen stedet for ulykken, ifølge Spesialenheten.

Saken er ikke ferdig etterforsket.