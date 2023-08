Abortklagenemndas leder mener abortgrensen burde heves

Hun har rådet regjeringens abortutvalg som vurderer dagens lov og grense for selvbestemt abort, til å heve dagens grense fra uke 12, skriver Vårt Land. Etter uke 12 må abort bli innvilget i primærnemnd.

– Jeg tenker det er logisk å heve grensen for selvbestemt abort, men jeg har ikke tatt endelig stilling til om den bør heves til uke 16 eller 18, sier Økland til avisen.

Hun begrunner innspillet med at nemndene er en stor belastning for kvinnene, og at de nesten alltid innvilger abort fram til denne grensen.

Nemndene behandlet 590 aborter i fjor, ifølge Abortregisteret. Det store flertallet av kvinner som søker abort i primærnemnd, får det innvilget.

Dersom kvinnene får avslag i primærnemnda, blir saken sendt til Abortklagenemnda. 18 slike saker ble sendt inn i fjor, hvorav tre ble trukket av kvinnene selv. Ni av sakene fikk avslag, og i alle disse sakene var kvinnene kommet over 18 uker inn i svangerskapet.