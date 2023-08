Støre om forholdet til Zelenskyj: – Vi har en veldig god kontakt

– Jeg har den holdningen at hvis Norge kan gi et bidrag til at kriger slutter og det kommer fred, så skal vi i hvert fall ikke si nei, sier Støre til NTB.

Statsministeren er på vei tilbake til Norge etter å ha feiret Ukrainas uavhengighetsdag, side om side med president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv torsdag.

– Jeg opplever at jeg har et nært forhold til ham, og slik tror jeg at mange av de som møter ham også opplever det, at han er genuin. Han står jo i et eksistensielt drama, sier Støre.

– God kontakt

Støre er utenriksministeren som ble statsminister, mens Zelenskyj kom inn i politikken via komikeryrket. 17 år skiller de to statssledene med nokså ulik bakgrunn.

– Jeg opplever at vi har en veldig god kontakt. Zelenskyj er en person det er lett å komme personlig i kontakt med. Jeg har alltid tro på at i tillegg til å snakke om sak, så er det fint å ha litt tid til å snakke om person også for å bli kjent, sier Støre til NTB.

I løpet av Støres drøye 14 timer i Kyiv, var han både i en arbeidslunsj, et bilateralt møte og på en felles pressekonferanse med Zelenskyj.

– Mesteparten av møtet vi hadde i dag, var bare mellom oss. Da bruker vi også lite grann tid til å snakke om hvordan familielivet er, enten du står i krig eller i et hektisk politisk liv. Da kommer vi liksom litt innpå hverandre på litt andre måter.

– Rollemodell

Mens Volodymyr Zelenskyj var et ukjent navn for de fleste i Norge før krigen brøt ut 24. mars, er han nå blitt en internasjonal figur.

Støre har møtt ham flere ganger, både i Kyiv i fjor sommer og i forbindelse med internasjonale toppmøter.

Zelenskyj var full av lovord om sin norske kollega i løpet av torsdagens besøk.

– Jonas, statsministeren i Norge. En leder som fortjener å være en rollemodell for andre statsledere, sa Zelenskyj i sin introduksjonen av Støre på markeringen av uavhengighetsdagen på Sofia-plassen i Kyiv sentrum.

Støre: Han både trøster og oppmuntrer

Støre svarer ydmykt på spørsmål om hyllesten. Han tror skrytet handler mest om at Norge har forpliktet seg til å være en langsiktig støttespiller gjennom Nansen-programmet, som løper over fem år.

– Det andre er at jeg tror Norge er en ryddig giver. Det er ikke norske flagg vi er ute etter å plante, men det er leveranser som gjør en forskjell, sier han.

Støre har mye fint å si tilbake om Zelenskyj også:

– Han var jo den som sto på gata og sa at jeg drar ikke da krigen kom. Og fra det øyeblikket ble han jo den som målbar ukrainsk motstandskraft. Hans taler, hans tilstedeværelse, hans evne til å både trøste og oppmuntre, tror jeg er veldig viktig, sier statsministeren til NTB.

Norgesbesøk?

I dagene før Støre kom til Kyiv, var Zelenskyj på rundreise i både Nederland, Danmark, Sverige og Hellas.

Nå er det mulig han kommer til Norge etter hvert.

– Han har gjentatt til meg at han ønsker å komme til Oslo. Det er han velkommen til, sier Støre.

Torsdag kveld uttalte også Zelenskyj at han har et ønske om at det skal holdes videre samtaler om den ukrainske «fredsformelen» i Oslo.

– Hvordan det skal skje, om det blir et møte i Oslo eller ikke, det kan jeg ikke bekrefte nå. Jeg syns det er hyggelig at han aktivt engasjerer oss og vil trekke på oss, og mine folk og mitt team er selvfølgelig tilgjengelig, sier Støre.

De har allerede et godt samarbeid på plass.

– Nå har vi fått god kjennskap til nøkkelpersonene på ukrainsk side. Vi har møtt dem flere ganger. En del av dem har vært i Oslo flere ganger, så vi har et godt arbeidsforhold nå, sier Støre.